Entre a "erosão das liberdades" e elogios à grande China, será que o estatuto especial está em "jogo"?

Os indicadores de prosperidade são evidentes. Macau é a capital mundial do jogo. Fatura num dia o que Las Vegas só consegue em quase uma semana. Os seus 34 casinos rendem quase 30 mil milhões de euros/ano.

O turismo, a outra grande fonte de rendimento, vai pelo mesmo caminho, com receitas anuais acima dos 20 mil milhões de euros.

O PIB per capita é superior a 100 mil dólares e, pelas contas do FMI, Macau poderá mesmo passar a liderar esse ranking mundial já em 2020, ultrapassando o Qatar.

E se estes, pode dizer-se, são resultados alcançados nos primeiros 20 anos de vida da Região Administrativa Especial de Macau, o que aí vem, promete dar ainda outra dimensão a tanto crescimento.

Macau faz parte do projeto “Uma faixa, uma rota”, o plano estratégico com que a China se está a expandir pelo mundo, e mais concretamente enquanto parte integrante da Grande Baía. Neste caso, num triângulo que inclui Hong Kong e nove cidades da província de Guandong, no Sul da China. Pequim decidiu que Macau será muito em breve o centro mundial do turismo e lazer, bem como uma plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa.