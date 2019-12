Bispo do Porto revela intenção de edificar igreja no Monte da Virgem

O bispo do Porto revelou existir a intenção de requalificar o espaço do Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia, e ali edificar uma nova igreja, razão pela qual tem mantido reuniões com os responsáveis pelo local.

"Reuni com a Confraria da Virgem Imaculada (Monte da Virgem, Gaia) para a revalorização do espaço e edificação de um novo templo. Com a bênção de Maria, será, certamente, o segundo maior santuário de Portugal, depois de Fátima. Haverá novidades brevemente", escreveu, na quarta-feira à noite, D. Manuel Linda na rede social Twitter.