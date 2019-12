Bispo de Bragança-Miranda deseja que o Natal seja vivido na família e na comunidade

O bispo da Diocese de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, dirige a sua mensagem de Natal aos cristãos da diocese em português, mirandês e em língua gestual.

O prelado deseja a todos “um Santo Natal, celebrado e vivido na família e na comunidade, aberto aos mais pobres, aos doentes, aos sós e isolados, aos reclusos, aos migrantes, a todas a vítimas de tantos males e a todos os que precisam da nossa presença”.

Na Diocese de Bragança-Miranda, o ano liturgico-pastoral é dedicado à Eucaristia e na mensagem natalícia, D. José Cordeiro recorda que “ao mesmo tempo que construímos o sinal admirável do presépio, podemos experimentar a Eucaristia, dom da caridade e mistério de eterna vida”.

Falando da realidade do nascimento do Salvador, o prelado evoca Agostinho, santo e doutor da Igreja do século IV, para dizer que “aquele que enche o mundo só encontrou lugar num estábulo; colocado na manjedoura, tornou-Se alimento para nós”.

Dando sequência à já tradição, o bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, volta a passar a noite de Natal com os estudantes que, por qualquer motivo, não têm possibilidade de viver esta época festiva junto das suas famílias. Trata-se de estudantes estrangeiros, de diferentes religiões, que frequentam o Instituto Politécnico.

O convívio tem ínicio pelas 17h30 com a apresentação por países de diferentes tadições de Natal a que se seguem algumas palavras de D. José Cordeiro e do presidente do Instituto Politécnico dea Bragança.

A ceia de Natal, vai ter lugar no refeitório do Centro Social Paroquial de Santo Condestável, está marcada para as 19h30 e o prato será bacalhau.

A iniciativa é promovida por D. José Cordeiro e é organizada pela capelania do IPB em conjunto com a Pastoral Universitária da Diocese.

Depois da ceia com os estudantes, o bispo de Bragança-Miranda preside à eucaristia, pelas 23h00, na catedral de Bragança.

Entre os mais de 8.500 estudantes, o politécnico de Bragança conta cerca de 2. 500 estrangeiros a frequentarem as diferentes ofertas formativas, desde os programas de mobilidade, a mestrados, licenciaturas e dupla diplomação.