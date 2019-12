Sérgio Nunes recorda a única vitória do Santa Clara sobre o FC Porto

Aconteceu a 22 de dezembro de 2001 a única vitória do Santa Clara sobre o FC Porto, no histórico de confrontos entre as duas equipas. Manuel Fernandes era o técnico dos insulares, Octávio Machado o treinador do FC Porto. O jogo era da jornada 16 da Liga Portuguesa 2001/2002 e o Santa Clara ganhou por 2-1.

Os açorianos alinharam com Fernando Pereira, Telmo Silva, Nuno Portela, Sandro, Rui Gregório, Sérgio Nunes, Figueiredo, Iván Míner, Tonito, Paiva e George. O Porto com Vitor Baía, Ibarra, Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Rúbens Júnior, Paredes, Costinha, Deco, Pena, Clayton e Postiga.

Sérgio Nunes recorda o momento do golo da vitória, sublinhando a forma como conseguiram bater os azuis-e-brancos, uma fórmula que pode voltar a ser utilizada esta noite no jogo da Taça de Portugal.

"O Santa Clara tinha uma boa equipa e lembro-me que o golo surgiu numa jogada em que o Costinha teve um problema e o Toñito teve a oportunidade e marcou. De qualquer forma, já lá vão muitos anos, mas foi, sem dúvida, um momento histórico para o Santa Clara, até porque foi a única vez que ganhou ao FC Porto. Como disse, tínhamos uma excelente equipa, éramos todos unidos e a entre-ajuda era muito grande. Só assim é que poderíamos ganhar, visto que o FC Porto sempre teve boas equipas", explicou em entrevista a Bola Branca.

Sérgio Nunes considera que o FC Porto é favorito na partida desta noite com o Santa Clara a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. Uma prova que Sérgio Conceição quer vencer.

" O Santa Clara estar a passar um momento muito agradável mas o FC Porto é favorito e, para continuar com a luta pelo troféu, terá de ganhar ao Santa Clara. A Taça de Portugal é um dos objetivos do Sérgio Conceição. Ele já disse que quer vencer a prova", concluiu.

O FC Porto-Santa Clara realiza-se na noite desta quinta-feira, às 19h15 no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.