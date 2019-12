​Centeno admite que "há alguma margem" no Orçamento para negociação

Veja também:

Em cerca de duas horas com os deputados do PS, Mário Centeno explicou as linhas gerais do Orçamento do Estado (OE) e deu a tática para à bancada responder ao PSD de Rui Rio e como conduzir o debate parlamentar daqui para a frente.



Segundo relatos feitos à Renascença, a intervenção do ministro das Finanças, na reunião à porta fechada com os deputados socialistas, serviu para explicar como "lançar vários desafios ao PSD e a Rui Rio". E as explicações incidiram, sobretudo, na questão fiscal.

A atenção dada por Centeno ao PSD foi interpretada como uma resposta às críticas feitas por aquele partido, nomeadamente a intervenção de Rui Rio no jantar de Natal da bancada social democrata, onde o líder do PS acusou o Governo de “fraude democrática” no Orçamento. Também o deputado Álvaro Almeida, em entrevista à Renascença e ao "Público", aponta disparidades nas contas e alerta para cativações.

Álvaro Almeida foi, com Joaquim Miranda Sarmento, responsável pelo programa económico do PSD, que previa alivio fiscal e aumento do investimento.

Para Centeno, é preciso que os deputados do PS desafiem o PSD a explicar "como é que Rui Rio, sem aumentar impostos, vai responder às reivindicações das forças de segurança, saúde e aos professores", ou seja, que o líder do PSD responda "como é que, sem aumento de receita, quer aumentar a despesa e o investimento".