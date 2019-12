​Centeno admite que "há alguma margem" no Orçamento para negociação

Para Centeno, é preciso que os deputados do PS desafiem o PSD a explicar "como é que Rui Rio, sem aumentar impostos, vai responder às reivindicações das forças de segurança, saúde e aos professores", ou seja, que o líder do PSD responda "como é que, sem aumento de receita, quer aumentar a despesa e o investimento".

Segundo relatos feitos à Renascença , a intervenção do ministro das Finanças, na reunião à porta fechada com os deputados socialistas, serviu para explicar como "lançar vários desafios ao PSD e a Rui Rio". E as explicações incidiram, sobretudo, na questão fiscal.

Em cerca de duas horas com os deputados do PS, Mário Centeno explicou as linhas gerais do Orçamento do Estado (OE) e deu a tática para à bancada responder ao PSD de Rui Rio e como conduzir o debate parlamentar daqui para a frente.

Mexidas nos escalões do IRS abaixo da inflação, in(...)

Depois de apresentar o OE aos deputados, esta foi "a tática" apresentada por Mário Centeno para o debate que aí vem, "o contra-ataque" ao que vem dizendo o líder do PSD.

Por outro lado, segundo disse fonte parlamentar à Renascença, o ministro das Finanças "admitiu que há alguma margem no Orçamento do Estado para negociações e alterações", reforçando mesmo perante a bancada parlamentar que o documento "não está absolutamente fechado", são admitidas "melhorias" e que "está aberto à negociação" com as restantes bancadas, "não especificando quais".

Na mesma reunião desta quinta-feira, a líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, fez questão de dizer, na presença do ministro das Finanças, que está disponível para "melhorar" o texto do Governo e que a bancada irá apresentar propostas de alteração ao Orçamento do Estado.

A mesma fonte garante à Renascença que o ministro evitou falar em específico de outras bancadas parlamentares e que o "único partido de que falou foi do PSD e de Rui Rio", precisamente para que se ponha em andamento uma estratégia de desafiar os social-democratas a explicar a "questão fiscal".

Uma estratégia que foi de imediato colocada em prática pelo vice-presidente da bancada do PS, João Paulo Correia, que à saída da reunião com o ministro das finanças acusou o PSD de "sabotagem" do Orçamento do Estado, fazendo mesmo apelo aos social-democratas para que não apresentem propostas que alterem fundamentalmente o documento apresentado pelo Governo.