Um morto, trânsito interditado e ligações fluviais suspensas

Suspensa ligação fluvial entre Cacilhas e Lisboa

A ligação fluvial entre Cacilhas, em Almada, e o Cais do Sodré, em Lisboa, encontra-se, desde a tarde desta quinta-feira, suspensa devido ao agravamento das condições atmosféricas, anunciou hoje a Transtejo/Soflusa.

"As condições atmosféricas não melhoraram, pelo contrário, agravaram-se neste espaço de tempo e tivemos que suspender também a ligação de Cacilhas", em Almada, no distrito de Setúbal, adiantou a empresa.

Devido ao mau tempo que se faz sentir, as restantes ligações fluviais entre a Península de Setúbal e Lisboa já se encontram encerradas desde cerca das 16h00.

Segundo a Transtejo/Soflusa, o transporte fluvial apenas será retomado quando “se verificar uma melhoria das condições atmosféricas que permitam retomar a operação em segurança”. "De momento, não é possível prever a retoma do serviço", lê-se na página de internet da empresa.

Circulação interditada na Ponte 25 de Abril a alguns pesados e ciclomotores

A circulação de veículos pesados de mercadorias com lona e de ciclomotores foi interditada pelas 18h00 de hoje na Ponte 25 de Abril, enquanto a circulação ferroviária faz-se de forma alternada, informou a Proteção Civil.

“Está interditada a circulação de veículos pesados de mercadorias com lona, assim como ciclomotores na Ponte 25 de Abril [que liga Lisboa a Almada, no distrito de Setúbal]”, afirmou o comandante Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo o comandante, “a circulação ferroviária processa-se de forma alternada”, com um comboio de cada vez.

Rui Laranjeira referiu ainda que, de acordo com a Lusoponte, as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama "estão com restrições às velocidades máximas de circulação".

Queda de árvore mata condutor no Montijo

A queda de uma árvore no Montijo, distrito de Setúbal, matou hoje o condutor de um veículo pesado, revelou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

“Temos o registo de vítima mortal em Canha, concelho do Montijo, devido à queda de uma árvore sobre um veículo pesado de mercadorias, às 15h55 de hoje”, disse o comandante Rui Laranjeira, da ANEPC.

Segundo o Comando-Geral da GNR, a vítima tem 50 anos e o acidente, um despiste, ocorreu na sequência da queda de uma árvore.

Possíveis "alagamentos" em zonas ribeirinhas do Porto e Gaia durante a noite

O comandante da Capitania do Douro alertou hoje para "eventuais alagamentos” em “zonas mais sensíveis” do Porto e de Vila Nova de Gaia, devido à intensa queda de chuva.

Segundo Cruz Martins, às 18h30, a situação no rio Douro encontrava-se controlada, apesar da chuva intensa, podendo “eventualmente” existirem esta noite alagamentos pontuais nas duas cidades. “Não se trata de maneira nenhuma de uma situação de cheia generalizada, nem se põe essa hipótese”, afirmou Cruz Martins.

O capitão adiantou que, às 18h30, estava a acompanhar com “mais atenção” as margens do Porto e de Vila Nova de Gaia porque com as descargas feitas da barragem de Crestuma/Lever, conjugadas com a maré cheia que vai acontecer às 21h00, poderão existir “eventuais” alagamentos em “duas ou três zonas mais sensíveis” destas cidades.

Pelas contas dos caudais, contou, não se espera “nenhum alagamento em especial”, mas de qualquer foram alertados os proprietários de algumas casas e lojas dessas zonas.

Já no Peso da Régua, as águas do rio Douro galgaram as margens e inundaram um bar, situação que já é “habitual”, assinalou. “É uma situação normal para aquela zona”, reforçou Cruz Martins.

O comandante lembrou que o Douro, nos seus mais de 200 quilómetros, tem barragens que vão contendo água, mas que vai ter de ser descarregada, descargas essas que estão a ser todas coordenadas para não causar inundações mais a jusante do rio.

Apesar do “pico” da depressão Elsa ser hoje, Cruz Martins garantiu que na sexta-feira vão continuar a acompanhar a situação.

No que diz respeito à orla marítima, não há registo de ocorrências, apesar de mar agitado, ondulação na casa dos cinco metros e vento forte, disse. O capitão revelou que a barra do Porto do Douro está condicionada, só podendo entrar ou sair embarcações com mais de 35 metros. Já a barra do Porto de Leixões está a funcionar normalmente, assim como o Porto de Leixões, acrescentou.

Cancelamento de oito voos da SATA afeta cerca de 1.000 passageiros

A depressão Elsa obrigou hoje ao cancelamento de oito voos da companhia aérea açoriana SATA, sendo quatro ligações inter-ilhas e quatro do arquipélago com o exterior, afetando cerca de 1000 passageiros, avançou o porta-voz da companhia.

Da Azores Airlines, que opera de e para fora do arquipélago, foram canceladas as ligações Boston/Terceira (divergiu para o Porto), Terceira/Porto, Lisboa/Horta, Lisboa/Santa Maria/Ponta Delgada. Da SATA Air Açores, que opera entre as ilhas do arquipélago, foram afetadas as ligações entre Graciosa/Terceira (divergiu para Ponta Delgada) Horta/Flores/Horta, Terceira/Flores/Terceira e Terceira/Graciosa.

No total, foram afetados cerca de 1000 passageiros e cancelados oito voos, apesar da ligação entre Terceira e Porto "ainda ter alguma possibilidade de se realizar" durante a noite de hoje, segundo o porta-voz da SATA, António Portugal, que assinalou que a companhia fará "todos os possíveis" para que os voos se realizem nos próximos dias.

"As previsões são ligeiramente melhores amanhã, embora não esteja ainda garantido que consigamos proteger todos os passageiros", apontou.

O mau tempo já tinha levado ao cancelamento das ligações entre o Faial e Lisboa e a Horta/Flores/Horta da SATA, agendadas para quarta-feira.

Estrada Marginal cortada ao trânsito em Oeiras nos dois sentidos

A Estrada Marginal que liga Lisboa a Cascais está cortada ao trânsito desde as 16h56 nos dois sentidos na zona do Alto da Barra, em Oeiras, devido a um acidente rodoviário, disse a PSP.

Os bombeiros de Oeiras avançaram que o choque frontal provocou dois feridos ligeiros, que foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Alentejo regista quedas de árvores e estruturas em vários concelhos

Quedas de árvores e estruturas, inundações, deslizamentos de terras e danos em redes elétricas são os principais problemas registados hoje no Alentejo, até às 17h00, devido ao mau tempo, revelou a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Proteção Civil (CDOS) de Portalegre disse que, entre as 00h00 e as 17h00, contabilizou um total de 28 ocorrências no distrito relacionadas com o mau tempo, mas salientou que todas foram “de pequena monta” e que “não causaram danos”. “A maior parte das ocorrências verificou-se a partir das 14h00 e a parte norte do distrito foi a mais afetada”, acrescentou a fonte, assinalando que os concelhos com mais ocorrências foram Nisa (10) e Portalegre (seis).

Segundo o CDOS, foram contabilizadas “nove quedas de árvores”, distribuídas pelos concelhos de Portalegre, Ponte de Sor, Nisa, Marvão, Crato, Alter do Chão e Castelo de Vide, e “sete movimentos de massas”.

“Estes movimentos de massas foram pequenos desabamentos de terras em vias secundárias e uma queda de um muro”, esclareceu, acrescentando que ocorreram também “oito pequenas inundações, a maior parte em vias e uma numa habitação”. “Tivemos ainda três quedas de estruturas, ou seja, telheiros e chapas que voaram, e uma limpeza de via”, disse.

Já no distrito de Évora, o respetivo CDOS revelou que, entre as 00h00 e as 16h00, foram registadas “10 quedas de árvores”, no concelho da capital de distrito e nos municípios de Arraiolos, Montemor-o-Novo, Borba, Estremoz, Vila Viçosa e Redondo. “A queda mais significativa foi a que aconteceu na Estrada Nacional 254, que liga Redondo a Bencatel” e que, entre as 15h20 e as 16h45, “obrigou ao corte da via, nos dois sentidos, para possibilitar os trabalhos de remoção da árvore”, acrescentou.

Danos em redes elétricas nos concelhos de Vendas Novas e Arraiolos foram outros dos problemas: “Foram cabos ou postes caídos nas vias, mas, que tenhamos conhecimento, não foram afetadas as comunicações, nem o fornecimento de energia”.

Uma pequena inundação numa habitação e uma queda de um placard publicitário em Évora foram as outras situações indicadas pelo CDOS.

Já no distrito de Beja, o CDOS assinalou que, relacionadas com o mau tempo, só se verificaram “16 quedas de árvores” no distrito, até às 17h00, “sem provocar danos”.

Telhados arrancados e postes de eletricidade vergados no distrito de Braga

O telhado de uma casa que voou em Ponte, Guimarães, e postes de eletricidade que vergaram com a força do vento em Joane, Famalicão, são algumas das principais consequências do mau tempo registadas hoje no distrito de Braga.

Segundo fontes dos bombeiros, há ainda registo da cobertura de um armazém que foi arrancada pelo vento em Apúlia, Esposende, e que acabou por ir parar ao cemitério local, danificando jazigos e sepulturas.

Em Ponte, Guimarães, o vento arrancou o telhado de uma habitação, tendo as chapas de zinco ido cair em cima de uma outra casa, causando estragos “consideráveis”. Atingidas pelos destroços foram ainda algumas viaturas.

A vila de Joane, em Famalicão, ficou durante horas às escuras, depois de o vento ter literalmente vergado alguns postes de média tensão. Em Arentim, Braga, as placas da cobertura do salão paroquial também não resistiram, tendo sido arrancadas pelo vento.

Em Vila Verde, há registo de duas casas atingidas por árvores de grande porte que também não resistiram à força do vento.

De resto, a queda de árvores constitui, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o “grosso” das ocorrências.

Em Braga, algumas das inundações registaram-se no parque de estacionamento do centro comercial Braga Parque e em alguns viadutos, designadamente na variante da cidade.



Serra de Sintra com trânsito encerrado

A principal estrada da serra de Sintra, entre os cruzamentos de Azoia e de Portela e Portela Capuchos, foi hoje encerrada devido à forte precipitação e intensidade do vento, divulgou a Câmara de Sintra.

A estrada foi encerrada às 17h00 e a interdição vai manter-se até que estejam “repostas as condições de segurança no local”, informou a câmara, num comunicado em que apela ainda todas as pessoas “para evitarem qualquer atividade na serra de Sintra”, no distrito de Lisboa.

A Câmara de Sintra decidiu também encerrar hoje ao público o “Reino do Natal”, atendendo às condições meteorológicas.

De acordo com a autarquia, todos os corpos de bombeiros do concelho encontram-se em “estado de alerta laranja” e a Proteção Civil “reforçou a estrutura de resposta operacional para as próximas 48 horas, de forma a garantir o permanente acompanhamento e controlo de todas as eventuais ocorrências”.

Foram ainda aumentadas as ações de monitorização, com especial enfoque nas áreas historicamente identificadas como mais sensíveis.

A tomada de medidas de prevenção ativa, vigilância e de planeamento operacional “tem em vista uma resposta antecipada e imediata a possíveis emergências, nomeadamente no que diz respeito à desobstrução de linhas de água em zonas historicamente mais vulneráveis e a salvaguarda de infraestruturas na orla costeira”, pode ler-se no comunicado.

Rio Tâmega já galgou margens em Chaves e deverá atingir comércio e casas

O rio Tâmega já galgou as duas margens em Chaves e a previsão é que continue a subir, inundando zonas comerciais e habitações ao final da tarde e durante a madrugada, adiantou a Proteção Civil.

“Nesta altura o rio já galgou as duas margens e a previsão é que vai continuar a subir e atingir zonas comerciais e habitações no centro da cidade nas próximas horas”, explicou Sílvio Sevivas, da Proteção Civil de Chaves, no distrito de Vila Real.

O caudal do rio Tâmega começou a passar a margem ao final da manhã e, segundo o responsável, este continua “a subir a um ritmo alto” e sem previsão de inversão. “Prevê-se que a situação agrave ao final da tarde e durante a madrugada”, alertou.

Sílvio Sevivas explicou ainda que já foram feitos avisos à população, através dos canais de comunicação da autarquia flaviense, e que os bombeiros estão no local a prestar informações a comerciantes e moradores.

Pelas 15h00, estavam ainda a ser encerrados os parques de estacionamento junto ao rio, que se prevê que venham a ficar inundados nas próximas horas, acrescentou.

A Câmara de Chaves alertou hoje para a necessidade de serem tomadas medidas preventivas em habitações e estabelecimentos comerciais localizados perto das margens do Tâmega, devido às previsões de subida do caudal do rio.

O município do distrito de Vila Real informou que, na sequência do agravamento das condições climatéricas previstas para hoje, nomeadamente a precipitação intensa a partir das 17h00, o caudal do rio Tâmega poderá sofrer “uma subida significativa” e “dar origem a inundações nas zonas ribeirinhas”. Nesse sentido, a autarquia alertou para a necessidade de serem tomadas “medidas preventivas para salvaguarda de bens, nomeadamente em habitações e comércios localizados nas margens do rio”.

Disse ainda que é preciso retirar os veículos estacionados na zona das Caldas, no estacionamento municipal localizado nas traseiras da pensão Rito e junto à ponte de São Roque. “Para diminuir prejuízos, cada cidadão em zona de risco de cheia deve tomar as devidas medidas de autoproteção e respetivos procedimentos de segurança”, salientou o município.

“Milhares" de habitações sem luz devido à depressão Elsa

O fornecimento regular de energia elétrica foi interrompido hoje “em milhares de lares” devido ao mau tempo, sendo Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real os distritos mais afetados, anunciou a EDP Distribuição.

Fonte da empresa disse não ser possível contabilizar o número concreto de habitações afetadas por esta falha energética por se tratar de uma “situação evolutiva”.

As situações de interrupção de energia têm sido regularizadas, estando no terreno mais de 400 operacionais e 150 viaturas, refere a EDP, em comunicado.

Devido à depressão Elsa, que tem causado estragos por todo o país, a EDP Distribuição reforçou as equipas operacionais em todo o território, declarando “estado perturbado” na zona norte e interior do país.

“Ao ativar estes estados em situações de crise, a empresa garante o reforço das equipas operacionais, de forma a que estejam prontamente aptas a atuar na reposição do fornecimento de energia elétrica. Esta mobilização acontece em todo o território, prevendo-se a deslocação de equipas, de forma a garantir uma maior concentração de recursos nas zonas onde se verifica maior impacto”, sublinha.

Na nota, a empresa adianta que os municípios mais afetados são, até às 13h00, Amarante, Braga, Guimarães, Esposende e Barcelos.

A EDP Distribuição mantém-se em articulação com as estruturas locais e nacionais da Proteção Civil, bem como em ligação permanente ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para garantia de informação atualizada, esclarece.

[Em atualização...]