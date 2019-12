"Todas as semanas aparece uma nova droga" em Portugal, alerta João Goulão

São cada vez mais as drogas a circular em Portugal e esta poderá ser a explicação para que o número de mortes por overdose tenha aumentado quase 30% em 2018, o valor mais elevado dos últimos cinco anos. Os dados constam do Relatório Anual sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependência apresentado, esta quarta-feira, na Assembleia da República.

Apesar de Portugal continuar a ser dos países da União Europeia com menos mortes por overdose, os números devem servir de alerta, sobretudo porque o aumento da oferta é já uma tendência, explica à Renascença João Goulão, diretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

"No nosso mercado, embora com níveis bastante inferiores ao que acontece noutros países, há circulação de novas substâncias psicoativas: todas as semanas aparece pelo menos uma nova, cada vez com maior grau de perigosidade. Em Portugal, vai ganhando importância a utilização de estimulantes, nomeadamente a cocaína, e de algumas formas com elevadíssimo poder aditivo de apresentação da cocaína, como o 'crack'", revela o responsável.

Goulão explica que estas substâncias "vêm de alguma forma ocupar o espaço que há décadas era ocupado pela heroína, que felizmente tem perdido importância no nosso mercado" e que o facto de circularem cada vez mais substâncias perigosas no mercado europeu é "uma realidade" que transcende Portugal.