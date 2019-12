Segurança Social quer pagar apoios socais através de cartões pré-pagos

A Segurança Social vai começar a pagar os apoios com cartões pré-pagos a partir do próximo ano. A ministra do Trabalho disse à Renascença que o objetivo é simplificar os pagamentos.

Ana Mendes Godinho explica que a adesão é “opcional e voluntária”, ou seja, os beneficiários é que decidem a forma como recebem os apoios sociais.

“Isto permite que as pessoas depois o utilizem como forma de pagamento. Se quiserem deixam de ter os pagamentos das prestações ou pensões em vales postais e passam a ter através desse crédito feito diretamente no cartão, que têm sempre consigo – é mais uma forma de aproximação da Segurança Social aos cidadãos”, descreve.

Nestas declarações, a ministra revelou ainda que cerca de 1,8 milhões de pensionistas vão ter uma atualização da pensão acima da taxa de inflação, enquanto as cerca 166 mil pessoas beneficiárias do Complemento Solidário para Idosos (CSI) vão ter um aumento de 189 euros em 2020.