Quase 2.000 ocorrências. Mau tempo provoca quedas de árvores, inundações e 22 desalojados

O mau tempo obrigou os bombeiros a responder a 1.835 ocorrências desde as 15h00 de quarta-feira até às 12h00 desta quinta-feira, a maioria das quais "relacionadas quedas de árvores e estruturas e algumas inundações", segundo o comandante Rui Laranjeira, da Proteção Civil, em declarações à Renascença. O número de desalojados subiu para 22 devido à depressão Elsa.

Os trabalhos já envolveram 5.621 operacionais, com o apoio de 2.230 meios terrestres.

A maioria dos casos ocorrem nos distritos do Porto e Braga, seguidos de Viana do Castelo, Aveiro e Viseu.

As inundações registaram-se "um pouco por toda a região Norte", em áreas urbanas e não urbanas.



Em Santo Tirso, sete pessoas ficaram desalojadas esta madrugada depois da queda de uma árvore de grande porte sobre ter danificado o telhado de duas habitações. O incidente aconteceu às 2h30 desta madrugada. As duas famílias foram realojadas por familiares e pelo serviço municipal de Proteção Civil.

Em Almada, outras nove pessoas ficaram sem casa devido à queda de uma árvore sobre duas habitações.

Seis pessoas ficaram temporariamente desalojadas no distrito de Braga, devido à queda de árvores em Loureira e em Vila do Prado. em nenhum dos casos foram registados feridos, apenas danos materiais.

Quedas de árvores, inundações e danos em estruturas são a grande maioria das queixas, disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), salientando que, até ao momento, não se verificam feridos ou outro tipo de casos mais graves.

A queda de uma árvore obrigou, esta manhã, à interrupção da circulação do metro do Porto na Linha F, entre Contumil e Fânzeres, em Gondomar, na zona de Rio Tinto.



A Vila de Joane, em Famalicão está sem eletricidade. O vento forte derrubou, pelo menos, oito postes de media tensão e várias árvores derrubadas. No terreno está já técnicos para resolver a situação.

Em Vila do Conde, o mau tempo causou estragos em várias vacarias, o que levou a Associação de Produtores de Leite de Portugal a pedir ajuda ao Governo.

Esta quinta-feira estão sob aviso vermelho nove distritos, devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu ao final do dia de quarta-feira um aviso vermelho para os distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada".

Este aviso vigora entre as 12h00 e as 21h00 em Vila Real e Braga, e entre as 12h00 e as 18h00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado.

No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15h00 e as 21h00.