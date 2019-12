Mil ocorrências. Mau tempo provoca quedas de árvores, inundações e 16 desalojados

O mau tempo obrigou os bombeiros a responderem a 988 ocorrências desde as 19h00 de quarta-feira, a maioria das quais relacionadas com inundações e quedas de árvores, segundo o comandante Rui Laranjeira, da Proteção Civil. Estão envolvidos nos trabalhos 2.937 operacionais, com o apoio de 1.130 meios terrestres.

A maioria dos casos ocorrem no distrito do Porto, seguido do de Braga.

Em Santo Tirso, sete pessoas ficaram desalojadas esta madrugada depois da queda de uma árvore de grande porte sobre ter danificado o telhado de duas habitações. O incidente aconteceu às 2h30 desta madrugada. As duas famílias foram realojadas por familiares e pelo serviço municipal de Proteção Civil.

Em Almada, outras nove pessoas ficaram sem casa devido à queda de uma árvore sobre duas habitações.

Quedas de árvores, inundações e danos em estruturas são a grande maioria das queixas, disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), salientando que, até ao momento, não se verificam feridos ou outro tipo de casos mais graves.

A queda de uma árvore obrigou, esta manhã, à interrupção da circulação do metro do Porto na Linha F, entre Contumil e Fânzeres, em Gondomar, na zona de Rio Tinto.



Esta quinta-feira estão sob aviso vermelho nove distritos, devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu ao final do dia de quarta-feira um aviso vermelho para os distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada".

Este aviso vigora entre as 12h00 e as 21h00 em Vila Real e Braga, e entre as 12h00 e as 18h00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado.

No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15h00 e as 21h00.