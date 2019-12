Mau Tempo. "Milhares" de habitações sem luz devido à depressão Elsa

As situações de interrupção de energia têm sido regularizadas, estando no terreno mais de 400 operacionais e 150 viaturas, refere a EDP, em comunicado.

O fornecimento regular de energia elétrica foi interrompido esta quinta-feira "em milhares de lares" devido ao mau tempo, sendo Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real os distritos mais afetados, anunciou a EDP Distribuição.

"Ao ativar estes estados em situações de crise, a empresa garante o reforço das equipas operacionais, de forma a que estejam prontamente aptas a atuar na reposição do fornecimento de energia elétrica. Esta mobilização acontece em todo o território, prevendo-se a deslocação de equipas, de forma a garantir uma maior concentração de recursos nas zonas onde se verifica maior impacto", sublinha.

Devido à depressão Elsa, que tem causado estragos por todo o país, a EDP Distribuição reforçou as equipas operacionais em todo o território, declarando "estado perturbado" na zona norte e interior do país.

Na nota, a empresa adianta que os municípios mais afetados são, até às 13h, Amarante, Braga, Guimarães, Esposende e Barcelos.

A EDP Distribuição mantém-se em articulação com as estruturas locais e nacionais da Proteção Civil, bem como em ligação permanente ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para garantia de informação atualizada, esclarece.



O IPMA emitiu para esta quinta-feira um aviso vermelho para nove distritos devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.