Mau tempo. Ligações fluviais cortadas entre Terreiro do Paço e margem sul

As ligações fluviais estão cortadas entre Terreiro do Paço a e margem sul devido ao agravamento do estado do tempo.

Os efeitos da depressão Elsa obrigaram a Transtejo e a Soflusa a suprimir esta quinta-feira, "temporariamente", os serviços.

Não previsão para quando a normalidade possa ser restabelecida.

A exceção é a ligação entre Lisboa e Cacilhas, disse fonte da empresa à Renascença.



O mau tempo obrigou os bombeiros a responder a 1.835 ocorrências desde as 15h00 de quarta-feira até às 12h00 desta quinta-feira, a maioria das quais "relacionadas quedas de árvores e estruturas e algumas inundações", segundo o comandante Rui Laranjeira, da Proteção Civil, em declarações à Renascença. O número de desalojados subiu para 22 devido à depressão Elsa.