Mau tempo. Casa desaba em Castro Daire, suspeita-se que um habitante esteja soterrado

Uma casa desabou, esta quinta-feira, em Codeçais, no concelho de Castro Daire. Em declarações à Renascença, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu confirmou que, às 19h40, prosseguiam os trabalhos de remoção de escombros, onde se suspeita que possa estar um habitante.

À mesma hora, estavam no local 19 operacionais e nove viaturas. No distrito de Viseu, desde a noite de quarta-feira, registaram-se mais de 200 ocorrências, a maioria das quais relacionadas com o mau tempo, incluindo quedas de árvores e estruturas, movimentos de terras, inundações, e limpezas de vias.