José Fragoso substitui Maria Flor Pedroso na direção de informação da RTP

A RTP indigitou José Fragoso, atual diretor de programas, para o cargo de diretor de informação de televisão, substituindo Maria Flor Pedroso no cargo, anunciou esta quinta-feira a empresa.



Carlos Daniel, Adília Godinho e António José Teixeira integram a equipa como diretores-adjuntos.

Maria Flor Pedroso abandonou esta semana o cargo de diretora de informação da RTP na sequência de uma polémica com a jornalista Sandra Felgueiras, coordenadora do programa de investigação "Sexta às 9", por causa investigações ao negócio do lítio e ao instituto ISCEM.



A jornalista disse não ter "condições para a prossecução de um trabalho sério" e denunciou "mentiras e calúnias".



Maria Flor Pedroso garantiu que o projeto profissional da direção liderada por si "nunca cedeu a motivação outra que não a da causa de uma informação livre, isenta, plural e independente".

"O projeto profissional a que esta direção se entregou, por mim liderada, nunca cedeu a motivação outra, que não a da causa de uma informação livre, isenta, plural e independente", referiu a jornalista na carta enviada ao presidente da RTP, em que colocou o lugar à disposição.

"Face à reiterada exposição pública de insinuações, mentiras e calúnias, à qual eu e a minha direção somos totalmente alheios, face aos danos reputacionais causados à RTP, considero não haver condições para a prossecução de um trabalho sério, respeitado e construtivo, como tentámos realizar ao longo deste ano de mandato", sublinha Maria Flor Pedroso.

A jornalista referiu ainda que: "A construção de realidades alternativas a partir de meias verdades, da qual se alimenta um certo tipo de jornalismo no qual não me revejo, é um dos problemas da sociedade atual que precisa de um jornalismo vigoroso e rigoroso, livre e independente, isento e plural para robustecer as sociedades democráticas".

"Tinha a expectativa de que - quando aceitei o seu convite que muito me honrou - ao escolher uma direção de enorme valia profissional, diversa nos curriculuns, nas experiências e no género, formada por jornalistas com provas dadas da sua competência e rigor, de poder contribuir para prestigiar o serviço público de televisão e todos os que nele trabalham", acrescentou Flor Pedroso, que termina agradecendo ao presidente da RTP, Gonçalo Reis, "pela forma sempre leal e frontal" com que foram "ultrapassando os problemas que iam surgindo".