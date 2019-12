Incêndio em escritório na torre do Colombo obriga à retirada de 100 pessoas

Um incêndio na zona de escritórios da torre do Centro Comercial Colombo obrigou à retirada de 100 pessoas. Ao que a Renascença apurou junto de fonte do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, trata-se de um "pequeno incêndio numa instalação elétrica" que deflagrou nos primeiros andares de uma das torres do centro comercial.

O incidente obrigou à retirada de cerca de 100 pessoas que trabalham no local. Não há registo de feridos.

A mesma fonte adianta à Renascença que os trabalhadores estão a regressar ao escritório.

De acordo com a página do regimento, o alarme foi dado às 13h53.