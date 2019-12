Função Pública. Sindicatos admitem avançar para greve nacional

A Federação dos Sindicatos da Função Pública admite avançar para uma greve nacional no início do ano. Em causa está o aumento salarial de 0,3% considerado ridículo.

A disponibilidade é assumida por José Abraão, o qual admite que as formas de luta possam não ficar por aqui.

“Logo no ano que vem, seja na primeira quinzena ou no início da segunda, estamos disponíveis para realizar um grande protesto nacional, que poderá ser uma greve. A FESAP também vai reunir a sua assembleia-geral, não só para promover esta ação, mas para fundamentalmente para decidir outras formas de protesto e luta”, avançou o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP).

Ana Avíola, da Frente Comum, também promete uma “grande ação de luta contra o Governo”, cujo objetivo é para reivindicar um aumento de 90 euros nos salários de todos.