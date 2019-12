Diretor regional do SEF da Madeira suspeito de auxílio à imigração ilegal

O diretor regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) da Madeira foi constituído arguido esta quinta-feira. Jorge Faustino é suspeito do crime de auxílio à imigração ilegal.

Jorge Faustino já pediu a demissão do cargo e esta já foi aceite pela direção nacional do SEF, apurou a Renascença.

A investigação ao responsável máximo do organismo na Madeira começou há cerca de um mês após uma denúncia, revela uma nota enviada à redação.

Esta manhã foram realizadas duas buscas domiciliárias: uma no gabinete de trabalho e outra no seu gabinete nas instalações da Direção Regional, onde foi apreendido diverso material informático.

Jorge Faustino, inspetor coordenador superior do SEF e que tinha tomado posse como diretor regional da Madeira em maio do ano passado, foi constituído arguido por suspeitas da prática do crime de auxílio à imigração ilegal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência. Mas, segundo apurou a Renascença, do ponto de vista disciplinar interno é provável que este caso tenha outras consequências.

A investigação está a cargo do SEF, sob coordenação do Ministério Público.

Jorge Faustino é Inspetor Coordenador Superior com uma longa carreira no SEF. Antes de ser nomeado para a Madeira, o que aconteceu em junho do ano passado, chefiou o Gabinete de Asilo e Refugiados, mas também já foi oficial de ligação no Senegal, responsável pela Direção Norte e pelo Aeroporto de Faro, entre outras funções.



