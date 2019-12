Criança morreu de meningite em Santa Maria da Feira

Uma criança que frequentava uma escola no concelho de Santa Maria da Feira morreu de meningite, confirmou esta quarta-feira à Renascença fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

O caso foi "notificado" no domingo e, de acordo com um comunicado enviado às redações, há “reduzida probabilidade de ocorrência de casos adicionais”.

De acordo com o texto assinado pela delegada de saúde regional adjunta do Norte, Graça Cruz Alves, a ARS Norte, em colaboração com a Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Feira/Arouca, está a "acompanhar a situação e a tomar as medidas preventivas necessárias, de acordo com as normas técnicas da Direção-Geral de Saúde”.

Apesar da reduzida probabilidade de contágio, e por “uma questão de precaução”, sugere-se que “as pessoas que tenham estado em contacto com o doente estejam atentas ao aparecimento de sinais e sintomas, nomeadamente febre, dores de cabeça, falta de ar e náuseas/vómitos, nos três dias seguintes ao último contacto ”. Em caso de sintomas, a primeira ação deve ser ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24).

O comunicado explica ainda que, a meningite é uma “doença invasiva, de causa bacteriana”, que é transmitida “pessoa a pessoa por gotículas de saliva, como por exemplo, quando se tosse, espirra, dá beijos ou existe grande proximidade física”.

“A bactéria causadora desta doença pode colonizar a orofaringe de indivíduos sãos, não provocando doença”, ressalva-se.

O nome da escola não é revelado, nem se a situação originou o encerramento da mesma.

[Notícia atualizada às 19h30]