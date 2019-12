Afinal, criança da Feira terá morrido devido a infeção bacteriana e não com meningite

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte corrigiu esta quinta-feira um comunicado enviado às redações na véspera, dando conta da morte de uma criança que frequentava uma escola de Santa Maria da Feira, com meningite. De acordo com a nova informação, o “quadro clínico deste caso era compatível com uma infeção bacteriana generalizada do sangue e não um quadro de meningite”.

“Atualmente, aguarda-se resultados laboratoriais para confirmação definitiva do diagnóstico”, informa o texto assinado pela delegada de saúde regional adjunta do Norte, Graça Cruz Alves.

Trata-se de um “caso isolado” e, apesar de o “risco de ocorrerem casos adicionais de doença ser muito reduzido”, as autoridades de saúde continuarão a “acompanhar a situação, atualizando a informação, sempre que pertinente”, acrescenta-se.