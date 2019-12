Acidente na Madeira. Condutor de autocarro acusado de 29 crimes de homicídio por negligência

O Ministério Público requereu o julgamento do motorista do autocarro com turistas alemães que em abril se despistou em Santa Cruz (Madeira), "pela prática de 29 crimes de homicídio por negligência", divulgou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).



De acordo com a nota publicada no site da PGDL, o requerimento de julgamento, em tribunal coletivo, refere-se também a três crimes de integridade física por negligência.

Em 17 de abril deste ano, o despiste do autocarro de turismo na Estrada da Ponta da Oliveira, na freguesia do Caniço, provocou 29 mortos e 27 feridos, dois dos quais portugueses.

Todas as vítimas mortais - 17 mulheres e 12 homens - eram de nacionalidade alemã e tinham uma média de idades entre 40 e 50 anos.

No autocarro acidentado seguia um grupo de turistas alemães que, nesse final de dia, se deslocava para um restaurante no Funchal, para um jantar típico.

O motorista e a guia turística ficaram gravemente feridos.