Protestos contra lei da nacionalidade "incendeiam" a Índia

A tensão política e social continua a crescer na Índia. Aumentou para nove o número de mortos nos protestos contra a lei da nacionalidade, que está a gerar controvérsia por ser vista como discriminatória para os muçulmanos.

As autoridades estão a tentar reprimir as manifestações, proibindo grandes reuniões em locais públicos, em todo o país, e vedando o acesso à internet, mas os manifestantes têm resistido, com milhares de pessoas a aderir aos protestos em Nova Deli, Mumbai, Luckno, Hyderabad, Bengalaru, entre outras.

A manifestação mais expressiva ocorreu na capital, esta quinta-feira, onde ocorreram cerca de 1.200 detenções.

Várias estradas em Nova Deli estão a ser fechadas e milhares de polícias foram destacados para garantir a segurança nas ruas e bloquear as marchas planeadas, mas a desobediência civil continua a ser muito expressiva.