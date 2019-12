Moscovo. ​Um morto e cinco feridos em ataque contra sede dos serviços de informação

Pelo menos um morto e cinco feridos é o balanço de um tiroteio nas instalações do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia, no centro de Moscovo.

Um funcionário dos serviços de informação morreu e cinco ficaram feridos, alguns em estado grave, disse à agência Interfax fonte dos Ministério da Saúde.

O responsável pelo ataque já foi "neutralizado", avança fonte do FSB citada pelas agências de notícias russas.

A identidade do suspeito e os motivos do ataque ainda não são conhecidos.

O caso está a ser investigado como "um ato de terrorismo", segundo o canal Russia Today.

As forças de segurança isolaram a zona à volta do edifício do Serviço Federal de Segurança.

O incidente aconteceu horas depois do encontro anual do Presidente russo, Vladimir Putin, com a imprensa.

Imagens divulgadas nas redes sociais dão conta de tiros a serem disparos contra as instalações do FSB, na praça Lubyanka, no centro de Moscovo.

