Moscovo. ​Tiroteio junto a edifício dos serviços de informação

Pelo menos um morto e vários feridos é o balanço provisório de um tiroteio nas instalações do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia, no centro de Moscovo.



O responsável pelo ataque já foi "neutralizado", avança fonte do FSB citada pelas agências de notícias russas.

Pelo menos dois funcionários do FSB ficaram feridos com gravidade, avança fonte do Ministério da Saúde citada pela agência Interfax.

A BBC avança que um homem armado abriu fogo na entrada do edifício dos serviços de segurança.

A identidade do suspeito e os motivos do ataque ainda não são conhecidos.

O caso está a ser investigado como "um ato de terrorismo", segundo o canal Russia Today.

As forças de segurança isolaram a zona à volta do edifício do Serviço Federal de Segurança.

O incidente aconteceu horas depois do encontro anual do Presidente russo, Vladimir Putin, com a imprensa.