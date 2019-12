Moscovo. ​Tiroteio junto a edifício dos serviços de informação

Um morto e vários feridos é o balanço provisório de um tiroteio nas instalações do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia, no centro de Moscovo.



O responsável pelo ataque já foi "neutralizado", avança fonte do FSB citada pelas agências de notícias russas.

A BBC avança que um homem armado abriu fogo na entrada do edifício dos serviços de segurança.

A identidade do suspeito e os motivos do ataque ainda não são conhecidos.

As forças de segurança isolaram a zona à volta do edifício do Serviço Federal de Segurança.

O incidente aconteceu horas depois do encontro anual do Presidente russo, Vladimir Putin, com a imprensa.