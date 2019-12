Discurso da rainha. Boris Johnson revela programa “radical”

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, revelou esta quinta-feira o programa do seu Governo, com especial destaque para o Brexit.

Como é tradição, o programa do Governo é revelado no discurso da Rainha. Isabel II foi até ao Parlamento e leu o discurso escrito pelo Governo de Johnson.

A prioridade deste novo Governo conservador, que venceu com maioria absoluta, é avançar com o Brexit. Johnson não vai permitir mais atrasos e nega totalmente a possibilidade de adiar a saída, marcada para o dia 31 de janeiro. O período de transição também não deverá ir para além de 2020, afirmou.

“A nossa primeira tarefa é concluir o Brexit e sairemos da União Europeia no final de janeiro”, pôde ouvir-se, no discurso.

“Libertaremos o país do sufoco da indecisão, restaurando a confiança às pessoas e às empresas. Evitaremos a armadilha de mais atrasos, excluindo qualquer extensão ao período de implementação para além de 2020.”

Segundo o Governo este foi o “discurso da Rainha mais radical numa geração”, que inclui planos para reverter o período de austeridade que marcou a governação conservadora da última década.

Johnson promete mais dinheiro para o Sistema Nacional de Saúde britânico, num total de mais 33,9 mil milhões de libras por ano até 2023-24. Promete ainda mais educação , infraestruturas e tecnologia bem como uma renovação da política externa, de defesa e de segurança.

Com maioria absoluta na Câmara dos Comuns não há dúvida de que o programa do Governo vai ser aprovado, mas Johnson claramente quer mais, antevendo uma nova vitória nas próximas eleições, de 2024. “Imaginem só onde poderemos estar daqui a 10 anos”, afirmou.

Uma das chaves para conseguir ficar tanto tempo no Governo será conseguir manter a lealdade de grandes sectores do país que tradicionalmente votam no Partido Trabalhista mas nestas últimas eleições trocaram pelos conservadores. Reconhecido, Johnson agradeceu a confiança. “O trabalho para retribuir essa confiança começa agora”, disse.