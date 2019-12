Kemba Walker brilha na vitória dos Celtics em Dallas

Kemba Walker foi a grande figura da vitória dos Boston Celtics em casa dos Dallas Mavericks, por 109-103.

O novo base da equipa, ex-Charlotte Hornets, apontou 32 pontos, cinco ressaltos e três assistências e foi peça-chave para a vitória, assim como Jaylen Brown, que registou 26 pontos, e Jason Tatum, com 24 pontos e oito ressaltos.

Kristaps Porzingis foi quem mais tentou remar contra a maré do lado dos Mavericks, com um duplo-duplo de 23 pontos e 13 ressaltos. Os Mavericks ainda não podem contar com a sua maior figura, Luka Doncic, por lesão.

Outros resultados:

Cleveland Cavaliers 100-98 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 99-112 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 104-108 Miami Heat

Washington Wizards 109-110 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 99-107 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 126-122 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 113-104 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 122-112 Golden State Warriors