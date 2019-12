Talento para o golo de Vinícius e Pizzi não assusta Artur Jorge

Artur Jorge, central do Vitória de Setúbal, acredita que, apesar da qualidade do ataque do Benfica, a equipa sadina tem condições para pará-lo, na terceira jornada do grupo B da Taça da Liga.

Pizzi e Carlos Vinícius têm, entre si, 34 golos marcados, esta época. Um número que impõe respeito e que torna o Benfica "uma das equipas mais fortes, a nível ofensivo", do futebol português, "com avançados extremamente bons". Contudo, em entrevista a Bola Branca, Artur Jorge mostra-se confiante em secar a pólvora encarnada.

"Nós também somos uma equipa difícil de bater e muito eficaz a nível defensivo, portanto será um bom duelo e acredito que temos capacidade para parar o volume ofensivo do Benfica", afirma.

Máxima seriedade apesar do objetivo frustrado

O Benfica precisa de uma escorregadela do Vitória de Guimarães, frente ao Sporting da Covilhã, para se apurar para a "final four" da Taça da Liga. O Vitória de Setúbal já está matematicamente eliminado, no entanto, Artur Jorge garante que a equipa está a preparar o jogo com a máxima seriedade, para registar "uma exibição cometente e um bom resultado":

"Sabemos que já não nos podemos qualificar para a fase seguinte, mas há uma boa imagem a dar e a manter. É um jogo em nossa casa, contra um adversário difícil, mas que será um bom teste para nós e vamos encará-lo com a mesma ambição de sempre. A história do clube e a tradição que tem na Taça da Liga assim nos obriga."

O Vitória de Setúbal-Benfica está marcado para sábado, às 20h00, no Bonfim. Terá informações e acompanhamento ao minuto na Renascença.