Paços de Ferreira oficializa contratação de Adriano Castanheira

O Paços de Ferreira anunciou a contratação de Adriano Castanheira, que assinou um contrato válido por duas épocas e meia, como Bola Branca avançou.

O avançado de 26 anos deixa o Sporting da Covilhã e é o segundo reforço do Paços de Ferreira para a segunda metade da temporada, depois de já ter anunciado Stephen Eustáquio, por empréstimo do Cruz Azul.

O acordo ficou fechado na noite de terça-feira, com os dirigentes do Paços de Ferreira a deslocarem-se até à Covilhã para fechar o negócio, com a presença do representante do atleta, Nuno Correia. O Paços de Ferreira pagou cerca de 50 mil euros pelo jogador que estava em final de contrato com o clube serrano, que reserva uma percentagem do passe.

O avançado de 26 anos, figura da II Liga na última temporada e na primeira volta desta época, tinha vários clubes interessados no principal escalão do futebol português.

A equipa orientada por Pepa continua a reforçar a equipa para tentar escapar à zona de despromoção. O Paços de Ferreira ocupa o 17º lugar com 11 pontos.