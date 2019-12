Mau tempo atrasa Famalicão – Mafra e já faltou a luz

O encontro entre Famalicão e Mafra, que tinha início marcado para as 20h30, começou às 21h47 devido ao estado do relvado. Os incidentes prosseguem: com cerca de 30 minutos o jogo teve de parar porque faltou a luz no estádio.

O árbitro Luís Godinho ainda realizou vários testes para a bola rolar, mas decidiu adiar o início do jogo.

Os jogadores já realizaram novos exercícios de aquecimento.

Entretanto, vários elementos têm tentado melhorar o relvado.

Os adeptos do Mafra estão a receber sandes por parte do Famalicão para minimizar o período de espera.

[notícia atualizada às 22h24]