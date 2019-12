Manchetes encarnadas

A vitória do Benfica frente ao Sporting de Braga, nos oitavos de final da Taça de Portugal, é o grande destaque das manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira.

"O efeito Vinícius", escreve o jornal "O Jogo"; "dupla mortífera" diz o "Record", e "Guardiões da Luz" é a manchete do jornal "A Bola", referente à vitória encarnada no Estádio da Luz.

O discurso de Frederico Varandas, presidente do Sporting, nos Prémio Stromp, a antevisão de Sérgio Conceição ao jogo contra o Santa Clara e a vitória do Liverpool no Mundial de Clubes, que jogará a final contra o Flamengo são os outros destaques da edição desta quinta-feira.