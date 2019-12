José Mota de saída do Desportivo de Chaves

José Mota está de saída do Desportivo de Chaves, sabe Bola Branca.

O treinador, de 55 anos, que desceu com os transmontanos na temporada passada, não resiste aos maus resultados. O Chaves está no oitavo lugar da II Liga, a 12 pontos dos lugares de subida, e soma uma série negativa de quatro encontros sem vencer, três deles com derrotas. A gota de água foi a eliminação dos oitavos de final da Taça de Portugal, frente ao Académico de Viseu.

Ao que Bola Branca apurou, o sucessor já está escolhido. Trata-se de César Peixoto, que recentemente deixou a Académica e que conta também com passagem pelo Varzim, na reta final da última época.



José Mota já não estará no banco de suplentes do Chaves no domingo, frente ao FC Porto, para a Taça da Liga. César Peixoto deverá ser apresentado em Chaves ainda esta quinta-feira.

[Atualizado às 9h10 de 19/12]