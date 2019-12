João Henriques. “Saímos de cabeça erguida, mas de forma injusta"

O treinador do Santa Clara não concorda com o resultado (1-0) no Dragão para a Taça de Portugal.

João Henriques considera que “a entrega do Santa Clara justificava um resultado diferente”.

Em declarações à RTP3, o técnico insular refere que os seus jogadores “são uns heróis pela entrega que deram ao jogo. Saímos de cabeça erguida, mas de forma injusta”.

“Nós fomos criando situações onde podíamos ter encontrado o golo. Podíamos ter levado o jogo pelo menos para o prolongamento”, acrescenta.

O técnico foi ainda questionado sobre o lance do golo de Nakajima, em que parece haver falta de Corona, e deixou a sua opinião: “Toda a gente viu e não há dúvidas sobre isso. Toda a gente que viu este jogo e a repetição das imagens reparou no mesmo.”

O FC Porto venceu o Santa Clara por 1-0, com golo de Nakajima, e segue em frente na Taça de Portugal. Jogo ficou muito condicionado pelo estado do relvado.