Fábio Veríssimo apita o FC Porto-Santa Clara

Fábio Veríssimo é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o FC Porto-Santa Clara, dos oitavos de final da Taça de Portugal.

O árbitro de 36 anos da AF Leiria será auxiliado por Bruno Jesus e Pedro Martins, sendo que Miguel Nogueira será o quarto-árbitro.

Na Cidade do Futebol, Luís Ferreira será o videoárbitro, auxiliado na função por Nuno Manso.

O Famalicão-Mafra terá arbitragem de Luís Godinha, assistido por Rui Teixeira, Valter Rufo e Dinis Gorjão (quarto-árbitro). O VAR é Vasco Santos, assistido por Sérgio Jesus.

O FC Porto-Santa Clara está marcado para as 19h15, no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento na Renascença.