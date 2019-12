Depressão Elsa faz estragos no estádio do Ribeirão

A Depressão Elsa fez estragos consideráveis no Estádio do Passal, casa do Ribeirão, que disputa a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Braga.

"A tempestade que se fez sentir esta noite no norte do país, deixou estragos avultados no Estádio do Passal, com muros derrubados, vedações no chão e vergada, parte da cobertura danificada, baliza vergada.

Um prejuízo ainda por apurar, que nos deixa a todos desanimados, tal foi a destruição causada", pode ler-se, numa nota nas redes sociais acompanhada de fotografias dos estragos.

Veja as fotografias: