Chaves confirma saída de José Mota

O Desportivo de Chaves confirmou, esta quinta-feira, a saída de José Mota do comando técnico, conforme Bola Branca adiantara. O clube informou que a cessação de funções foi feita por "mútuo acordo".

O treinador, de 55 anos, que desceu com os transmontanos na última época, não resiste aos maus resultados. O Chaves está no oitavo lugar da II Liga, a 12 pontos dos lugares de subida, e leva quatro jogos sem vencer, três deles com derrotas. A gota de água foi a eliminação nos oitavos de final da Taça de Portugal, frente ao Académico de Viseu.

"Agradecemos a José Mota e aos treinadores adjuntos, Paulo Sousa e João Silva, todo o profissionalismo e empenho com que sempre serviram a nossa instituição, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais. Brevemente, será anunciada a nova equipa técnica", informou o Chaves, em comunicado no site oficial.



Ao que Bola Branca apurou, a nova equipa técnica será liderada por César Peixoto, que recentemente deixou a Académica e que conta, também, com passagem pelo Varzim, na reta final da última época.



Resta perceber se César Peixoto já estará sentado no banco de suplentes do Chaves no domingo, na receção ao FC Porto, para a Taça da Liga.