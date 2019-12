Liverpool oficializa Minamino

O Liverpool oficializou a contratação do avançado japonês Takumi Minamino, proveniente do RB Salzburgo. Os "reds" pagaram a cláusula de rescisão do nipónico, fixada num valor a rondar os 8,5 milhões de euros.

Minamino realizou as últimas cinco temporadas e meia ao serviço do RB Salzburgo. Esta época, impressionou na boa campanha dos austríacos na Liga dos Campeões, ao lado da jovem promessa Haaland no ataque. O japonês marcou um golo em Anfield, inclusive.

"Era um sonho poder jogar no Liverpool. Jogar na Premier League era um dos meus objetivos, acho que é a melhor liga no mundo, mas nunca pensei que fosse conseguir jogar nesta equipa. Quero ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões e ajudar a equipa", disse, na sua primeira entrevista oficial.

Depois de 199 jogos pelo Salzburgo, Minamino será oficialmente inscrito pelos "reds" no dia 1 de janeiro, depois de ter passado nos exames médicos.