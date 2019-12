Klopp. Jesus tem feito “trabalho brilhante” no Flamengo

O treinador do Liverpool deixou elogios a Jorge Jesus, enaltecendo o "trabalho brilhante" que o técnico está a realizar no Flamengo.

Em entrevista à ESPN Brasil, Jürgen Klopp considera Jesus “um treinador experiente”.

“Sei que ser treinador no Brasil é um pouco mais complicado do que em qualquer outro lugar do Mundo e estar lá e ser bem sucedido é algo incrível”, refere.

A final do Mundial de Clubes está marcada para sábado. Frente a frente, o Liverpool, de Klopp, e o Flamengo, de Jorge Jesus.