João Cancelo ajuda Manchester City a chegar às meias-finais na Taça da Liga

O Manchester City chegou às meias-finais da Taça da Liga inglesa, esta quarta-feira, ao vencer no terreno do Oxford United, da terceira divisão, por 1-3. Bernardo Silva e João Cancelo foram titulares e o lateral marcou.

João Cancelo estreou-se a marcar pelo City, aos 22 minutos, para inaugurar o marcador para a equipa de Pep Guardiola. Matt Taylor ainda empatou, aos 46 minutos, no entanto, um bis de Raheem Sterling, aos minutos 50 e 70, deu a vitória aos vigentes campeões da competição.

O Manchester City marcou encontro com o Manchester United, nas meias-finais. A primeira mão será disputada em Old Trafford, a 7 de janeiro. A segunda mão joga-se no Etihad, a 28 do mesmo mês.

Restantes resultados



Everton 2-2 Leicester City

Manchester United 3-0 Colchester United