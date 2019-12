Do espaço à Marinha, veja aqui os "memes" do voo de Ronaldo

Ainda Ronaldo estava a aterrar e já a internet estava inundada de "memes" a dar conta de mais um grande momento do futebolista.

A Juventus estava empatada na casa do Sampdoria e foi o golo de CR7 que deu a vitória à equipa de Turim.

O mundo está novamente rendido a Cristiano Ronaldo, depois do internacional português ter cabeceado a 2,56 metros do chão.

Apesar desta quarta-feira ter sido dia de "El Clássico" na liga espanhola e do Liverpool se ter apurado para a final do Mundial de Clubes, em que defrontará o Flamengo de Jorge Jesus, Ronaldo conseguiu atrair todas as atenções.