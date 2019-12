“CR7 Air Jordan!” salta 2,56 metros para dar vitória à Juventus

A Juventus adiantou-se aos 19 minutos, por intermédio de Dybala. Contudo, ao minuto 35, Caprari empatou. Sobre o intervalo, Ronaldo deu a vitória à Juventus, de cabeça, em resposta a um cruzamento de Alex Sandro. O português chegou aos 2,56 metros para "fuzilar" as redes.

Cristiano Ronaldo foi o grande destaque da vitória da Juventus no reduto da Sampdoria, por 1-2, esta quarta-feira. O avançado internacional português foi decisivo, ao marcar um golo que anda a correr mundo.

Já em cima do apito final, ao segundo minuto de descontos, Caprari viu o cartão vermelho, o que confirmou o triunfo da Juventus.

Com este resultado, a equipa de Turim sobe, à condição, ao primeiro lugar, com 42 pontos, mais três que o Inter de Milão, que ainda vai jogar. A equipa de Antonio Conte vai receber o Génova, no sábado.