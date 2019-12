​“Mais turismo” precisa-se. Dá “salários melhores a quem tem qualificações menores”

O comentador da Renascença João Taborda da Gama considera que é preciso haver mais turismo em Portugal, considerando que o setor “é fundamental para o desenvolvimento de Portugal”.



No espaço de debate do programa “As Três da Manhã”, o professor universitário recorda que este “é um setor económico que cresce acima dos outros e que permite dar salários acima ou próximo do salário médio a pessoas com qualificações menores”.

Por isso, conclui, “temos de ter capacidade para acolher cada vez mais gente”.

Já Fernando Medina considera que “o grande desafio é adaptar as cidades ao crescimento do turismo que tem efeitos muito benéficos económicos do emprego”.

O presidente da Câmara de Lisboa reconhece que “a cidade não é a mesma, é muito mais exigente do ponto de vista de infraestruturas, desde a recolha do lixo aos transportes públicos”.