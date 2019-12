Vamos ter mais americanos a passar as festas em Portugal

Os americanos descobriram Portugal e este ano muitos fazem questão de passar o Natal e o Ano Novo em terras lusas. O inquérito “Hotelaria – Natal e Réveillon 2019”, realizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) junto dos seus associados, revela a “explosão” do mercado americano. Pela primeira vez, entra no “top 3” dos mercados. No Natal divide a “medalha de bronze com o Reino Unido e para o “réveillon”, partilha a de prata com a França.



A maioria dos hoteleiros inquiridos referiu que a taxa de ocupação para o Natal e Ano Novo deverá ser idêntica ou pior que a do ano passado, mas a verdade é que os preços médios por quarto (ARR) sobem. No Natal, variam entre os 150 e os 170 euros. No Ano Novo, sobem para 215 a 230 euros.

Claro que a ocupação e os preços variam consoante as regiões. Os hoteleiros do Algarve e Madeira são os mais otimistas em ambos os períodos, com as unidades praticamente lotadas; os do Norte, os menos otimistas. Mesmo nas outras regiões, a ocupação facilmente passa os 70% e 80%.

Americanos à descoberta de Portugal

No Natal, mais de metade dos turistas estrangeiros chega de França (19%), do Reino Unido e Estados Unidos (18% cada). Açores, Madeira, Algarve e Alentejo vão ter mais americanos de visita. E os britânicos – não há Brexit que os trave – vão andar por todo o país.

Para o “réveillon”, os Estados Unidos e França partilham o lugar mais alto do pódio de turistas estrangeiros em Portugal (19% cada). Logo atrás (18%) está o Reino Unido. Para a passagem de ano, os americanos vêm, sobretudo, à descoberta das regiões de Lisboa, Alentejo e Açores. Os britânicos vão dominar na Madeira.

Os brasileiros é que escolheram outras paragens, pelo menos nesta época de Festas. E nem sequer entram no “top 5”.