Agente de Weigl confirma interesse do Benfica

O representante do médio Julian Weigl confirmou o interesse do Benfica na sua contratação, em declarações ao jornal "Record".

"O que posso dizer nesta altura é que o interesse é real, mas numa fase muito precoce. Falamos apenas em interesse, mas é preciso conjugar muitas coisas até que seja realmente feito um negócio. É preciso que o jogador queira ir para o Benfica e depois ver em que condições", disse.

Weigl, formado no TSV 1860 Munique, chegou ao Dortmund em 2015/16. Foi titular indiscutível nas duas primeiras temporadas, mas tem perdido espaço. Esta época, soma 19 partidas e aproveita as lesões de Alex Witsel e Delaney para voltar a ganhar espaço, sendo que ocupa uma posição de suplente na hierarquia do treinador Lucien Favre.