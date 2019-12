Miguel Amado nomeado diretor do Sirius Arts Center, na Irlanda

O crítico e comissário português Miguel Amado foi nomeado diretor do Sirius Arts Center, em Cobh, no condado de Cork, na Irlanda. O curador e critico já trabalhava naquela instituição como diretor do Cork Printmakers. Vai assumir o cargo a 27 de janeiro de 2020.



Nas palavras de Glen Barry, presidente do Conselho de Administração do Sirius Arts Centre, Amado “é um profissional reconhecido que traz para o Sirius Arts Centre uma vasta gama de conhecimentos, experiências e capacidades”.

O mesmo responsável diz ainda que Miguel Amado “personifica uma abordagem social à programação artística bastante inovadora”.

Numa reação, Miguel Amado afirma que “é uma honra e um privilégio passar a fazer parte do Sirius Arts Centre”, mostra-se entusiasmado com a nomeação e acrescenta: “o meu interesse em política e a minha aposta na criação de conteúdos ‘progressistas’ prestam-se bem a desenvolver o Sirius Arts Centre como um lugar alicerçado na conexão experimental entre formas artísticas e questões sociais”.

O Sirius Arts Centre é um centro cuja programação centra-se nas artes visuais, música, performance e cinema, bem como projetos educativos e que promove exposições, eventos e residências artísticas.

Nascido em Coimbra, em 1973, e licenciado em sociologia, Miguel Amado tem no seu currículo participações como as da Bienal de Veneza em 2013 onde foi comissário do Pavilhão de Portugal, com o projeto Trafaria Praia, da Artista Joana Vasconcelos.

Já colaborou com o museu Coleção Berardo, o Centro de Artes Visuais de Coimbra e o Museu da Cidade de Lisboa. Esteve no museu britânico, Middlesbrough Institute of Modern Art e tem um mestrado em curadoria de arte contemporânea, no Royal College of Art, de Londres.