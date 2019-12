“Correr atrás dos sonhos” é o meu desporto favorito. Um livro escrito a várias mãos

Escrito a várias mãos, “Quem alinha? Desporto com valores” (Ed. Afrontamento) é um livro onde a amizade, a cooperação, o respeito, a verdade e a perseverança são ingredientes essenciais. Aqui se contam histórias onde a ética é rainha.

De “Uma corrida inesquecível” à “Perna esquerda do Manuel”, passando “De mãos dadas” por “Uma bola adormecida” e um “Ronaldo da Natação”, são oito os contos à disposição.

Para Sandra Torres, produtora na Renascença, esta foi uma estreia na escrita. O convite partiu do Instituto Português do Desporto e da Juventude, na sequência de um projeto que desenvolveu “durante muito tempo na RTP, que falava precisamente sobre o tema da inclusão no desporto”.

“Falávamos muito de atletas e de paralímpicos e o desafio foi esse: escrever um conto em que a inclusão, em que o respeito pela diferença fizesse parte”, conta.

O livro integra o Plano Nacional de Ética no Desporto, “que é muito amplo” e que inclui também palestras e debates nas escolas, “peças de teatro e testemunhos de atletas”, explica a autora.

Sandra decidiu escrever sobre Jaime – um menino a quem um dia disseram “que o seu sonho era impossível de concretizar”. Mas ele não acreditou.

Jaime queria ser “um grande atleta de natação”, um “Ronaldo” nesta área. Mas existe uma “característica física que o distingue dos outros colegas e amigos”, pelo que “ninguém o leva muito a sério”, sobretudo o treinador.

Jaime não se resigna e prova que tudo é possível. “Tolos são os adultos que desistem de sonhar”, diz para si próprio.

“O que eu procurei passar com este conto foi a importância de acreditarmos em nós próprios – esse é o primeiro passo para se conseguir alguma coisa. E eu acho que o desporto tem essa capacidade”, afirma Sandra Torres às Três da Manhã, o programa da Renascença que ajuda a produzir.

“Todos nós já fizemos desporto – escolar, de alta competição ou apenas como hobby – e ele incute-nos esta disciplina, incute-nos esta vontade de cumprirmos alguma coisa para nosso benefício próprio”, considera.

“Quem Alinha? Deporto com valores” já está à venda. Além de Sandra Torres, são autores José Jorge Letria, António Mota, Cristina Drios, David Machado, José Fanha, Raquel Ochoa e Sandro William Junqueira.