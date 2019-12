Neto regressa a Alcochete

O Sporting voltou, esta quarta-feira, aos treinos, com destaque para a presença de Luís Neto, que marcou presença em Alcochete, tendo feito tratamento e fisioterapia.

O defesa-central sofreu uma "fratura na grelha costal com pneumotórax associado" na partida frente ao Moreirense, passou alguns dias internado no Hospital de Santa Maria e arranca agora o processo de recuperação.

Depois de um dia de folga, os titulares da partida frente ao Santa Clara realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes estiveram às ordens de Silas no relvado, no arranque da preparação para a deslocação ao terreno do Portimonense, em jogo da terceira jornada do Grupo C da Taça da Liga.

Jovane Cabral fez trabalho de ginásio tendo integrado a sessão mais tarde. Os jovens Dimitar Mitrovski, Hugo Cunha, João Goulart, Tiago Rodrigues e Tomás Silva treinaram com a equipa principal.

A equipa volta a treinar amanhã, quinta-feira, pelas 10h00. O jogo está no Algarve está marcado para sábadom às 17h00, com relato e acompanhamento na Renascença.