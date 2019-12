Frederico Varandas: "Este é e seria sempre um mandato de reconstrução"

Frederico Varandas continua a ver o primeiro mandato como presidente do Sporting como de reabilitação, apesar do sucesso desportivo do clube sob a sua égide. Os títulos dão ainda mais mérito, acredita Varandas.

"É verdade que este é e seria sempre um mandato de reconstrução e também um mandato de construção do que não foi feito na última década. Mas quando vemos estes premiados constatamos que o último ano não foi só de reconstrução e construção, mas também de títulos. No futebol e nas modalidades, o Sporting CP venceu. São factos", sublinhou o líder leonino, esta terça-feira, na Gala Honoris do Sporting.



Varandas salienta que, "depois do descalabro" e de o Sporting bater, "a todos os níveis, no fundo, a tarefa de salvação do clube era um desafio colossal". Os adeptos, enalteceu o dirigente, "disseram presente".

"Este ano foi um ano histórico, com quase 100 novos parceiros e renovação da quase totalidade da nossa base. Mais de um terço aumentaram o seu envolvimento com o Sporting CP. Tudo se traduz num apoio ao clube que confortavelmente bateu o máximo histórico. Vocês [adeptos] não falharam, disseram presente. Não vos esquecemos. Não esquecemos quem não hesita no momento de estar com o Sporting CP. Não esquecemos quem nunca desiste, quem nunca vacila, quem não tem dúvidas no momento de apoiar, de investir, de estar associado ao Sporting CP. Muito obrigado a todos vós", agradeceu o líder leonino.