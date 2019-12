Bruno Fernandes eleito atleta do ano do Sporting

Bruno Fernandes recebeu, esta terça-feira, o prémio de melhor atleta do ano no Sporting. No discurso de agradecimento, dedicou uma palavra especial a Marcel Keizer, que o treinou na última época e no início desta.

"Agradeço à minha equipa, que lutou comigo e esteve ao meu lado e ajudou a que estes números fossem possíveis e a que estes recordes fossem batidos. Ajudaram-me nestas conquistas e a ser melhor. Agradeço ao mister Keizer e a todos os que estiveram com ele, que me ajudaram a crescer muito", afirmou o médio português, na Gala Honoris do Sporting.

O capitão do Sporting também agradeceu "a todos os sócios", que votaram nele para vencer o prémio, e recordou os restantes nomeados: "Parabéns pelas conquistas e pelo grande trabalho que têm vindo a fazer."

Na temporada passada, Bruno Fernandes totalizou 32 golos e 18 assistências e foi decisivo para a conquista das Taças da Liga e de Portugal.

A Gala Honoris junta todas as modalidades do universo leonino.