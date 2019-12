Natal “rima com simplicidade”, diz bispo das Forças Armadas e de Segurança

O bispo das Forças Armadas e de Segurança destaca na sua mensagem de Natal a “simplicidade” da celebração do nascimento de Jesus e convida os crentes a “confiar em Deus”.

“Nada nos pode destruir, nem debilitar porque Jesus Cristo, o Verbo de Deus, está dentro da nossa realidade humana, encontra-se em cada experiência da existência de cada homem e mulher”, escreve D. Rui Valério.

Na mensagem de Natal enviada à agência Ecclesia, o bispo do Ordinariato Castrense afirma que “o antídoto do medo é a confiança e o abandono nas mãos do Pai”.

Segundo D. Rui Valério, Natal “rima com simplicidade” destacando que as “palavras ditas” para anunciar o nascimento do Salvador são uma “humilde ressonância da força geradora da Palavra feita carne” e na sua “singeleza” revelam a “arrebatadora capacidade de libertarem vidas, iluminarem caminhos e transformarem a história”.

O bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança observa que o “sinal” da presença de Deus, “na vida e da sua passagem pela história”, é a “humildade de um menino envolto em panos, deitado na manjedoura”.

“O Natal conduz-nos a redescobrir o encanto maravilhoso do quotidiano, onde se aninha a ação transformadora de Deus e a sua graça vivificante na simplicidade dos ritmos da vida; onde a presença de Jesus se revela nos gestos de ternura, de proximidade e de comunhão”, desenvolve D. Rui Valério.

A Igreja Católica coloca sob a jurisdição do Ordinariato Castrense todos os fiéis militares e também aqueles que, por vínculo da lei civil, se encontram ao serviço das Forças Armadas; são também setores integrantes as Forças de Segurança, ou seja, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública.